"Обращусь к нашим парням военным – вы делаете такое великое дело! Я тренер национальной сборной по футболу. Мы должны стать перед вами на колени и сказать – "Спасибо!". Пусть бережет вас Бог, и слава Украине!

"Не до футбола вообще, люди гибнут": Петраков – о матче сборной Украины против Шотландии

Когда будет следующая игра, а когда-то она будет... На НСК Олимпийский или Львов Арене. Я буду просить президента, чтобы как можно больше воинов пришли к нам на игру. И тогда не они нам будут аплодировать, а мы все – встали и аплодировали им!” – сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 24 марта сборная Украины должна была встретиться с Шотландией в рамках полуфинала отбора ЧМ, однако из-за войны эту игру перенесли на июнь.

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