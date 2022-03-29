"Знаю, що мій син і онук нічого спільного з росіянами не матимуть. Це на століття. Не може їм бути ніякого прощення. Зараз вони просять, щоб їм дозволили грати. Ні в якому разі, щоб не грали, та розуміли, що накоїли.

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Росіяни завжди були козирними у себе вдома, в Москві. Щось говорять таке, поводяться, як велика нація. А коли приїжджали до Києва, то такі тихенькі москалики. Такими й залишилися.

Багатьох їх наші хлопці кладуть, крошать. Пишаюся цими хлопцями. Потрібно їм (росіянам – прим.) голову відірвати всім разом, щоб вони зрозуміли. Якщо зараз цього не зробити, буде погано. Всьому світу буде погано", – заявив Олександр Петраков в ефірі телеканалів "Футбол".

Нагадаємо, тренер збірної України просився у київську тероборону, але йому ввічливо відмовили через поважний вік – Олександру Васильовичу 64 роки.

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