Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в пятницу, 11 февраля, побывал на тренировках Черноморца и Руха, сообщают пресс-службы обеих команд.

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Сначала коуч прибыл в лагерь львовян, понаблюдал за работой футболистов, а также побеседовал с Леонидом Кучуком. Далее он посетил расположение Черноморца. Здесь, кроме дружеского разговора с Романом Григорчуком, Петраков сфотографировался с некоторыми игроками "моряков", в том числе с капитаном одесситов Сергеем Кравченко.

Кстати, ранее наставник сборной Украины побывал на тренировках Вереса и Шахтера.

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