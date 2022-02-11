Петраков посетил тренировки Черноморца и Руха – наставник сборной Украины пообщался с Григорчуком и Кучуком
Коуч "сине-желтых" Александр Петраков продолжает свой вояж тренировочными лагерями украинских команд.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в пятницу, 11 февраля, побывал на тренировках Черноморца и Руха, сообщают пресс-службы обеих команд.
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Сначала коуч прибыл в лагерь львовян, понаблюдал за работой футболистов, а также побеседовал с Леонидом Кучуком. Далее он посетил расположение Черноморца. Здесь, кроме дружеского разговора с Романом Григорчуком, Петраков сфотографировался с некоторыми игроками "моряков", в том числе с капитаном одесситов Сергеем Кравченко.
Кстати, ранее наставник сборной Украины побывал на тренировках Вереса и Шахтера.
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