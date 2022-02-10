Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сегодня, 10 февраля, посетил очередной спарринг Вереса в Турции, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

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Подопечные Юрия Вирта на глазах коуча "сине-желтых" уступили боснийскому Вележу со счетом 2:3. За кем именно в составе Вереса наблюдал Петраков, пока неизвестно.

Напомним, уже через полтора месяца (24 марта) сборная Украины сойдется со сборной Шотландии в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. В случае успеха "сине-желтые" сыграют с победителем пары Австрия – Уэльс.

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