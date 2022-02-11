Головний тренер збірної України Олександр Петраков у п'ятницю, 11 лютого, побував на тренуваннях Чорноморця та Руха, повідомляють прес-служби обох команд.

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Спочатку коуч прибув до табору львів'ян, поспостерігав за роботою футболістів, а також поговорив з Леонідом Кучуком. Далі він відвідав розташування Чорноморця. Тут, окрім дружньої розмови з Романом Григорчуком, Петраков сфотографувався з деякими гравцями "моряків", у тому числі з капітаном одеситів Сергієм Кравченком.

До слова, раніше наставник збірної України побував на тренуваннях Вереса і Шахтаря.

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