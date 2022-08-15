У главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть возможность собирать опыт самых интересных клубов топ-чемпионатов.

Петраков, Франк и Юлманд / Фото из открытых источников

На днях наставник "сине-желтых" посетил тренировочную базу Брентфорда, за резервную команду которого выступает Егор Ярмолюк.

Петраков хочет вернуть в сборную украинца, недавно перешедшего в Шахтер

Петраков сделал совместное фото с тренером сборной Дании Каспером Юлмандом и Томасом Франком, возглавляющим местных "пчел". В свое время они пересекались на молодежных уровнях. Затем Петраков с трибун Коммьюнити Стэдиум наблюдал, как Брентфорд эффектно громит Манчестер Юнайтед (4:0).

Oleksandr Petrakov’s visit to London



On Friday he stopped by to visit old friend Thomas Frank & oversaw the PL club’s training session alongside manager Kasper Hjulmand



On Saturday he soaked in the Community Stadium atmos as Brentford dismantled Utd



: uafukraine pic.twitter.com/1Yy1jeTl7s — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 15, 2022

Напомним, ближайший матч сборной Украины запланирован на 21 сентября – встреча с Шотландией в Лиге наций.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну