Петраков посетил клуб украинца в АПЛ и насладился избиением Манчестер Юнайтед
У главного тренера сборной Украины Александра Петракова есть возможность собирать опыт самых интересных клубов топ-чемпионатов.
На днях наставник "сине-желтых" посетил тренировочную базу Брентфорда, за резервную команду которого выступает Егор Ярмолюк.
Петраков хочет вернуть в сборную украинца, недавно перешедшего в Шахтер
Петраков сделал совместное фото с тренером сборной Дании Каспером Юлмандом и Томасом Франком, возглавляющим местных "пчел". В свое время они пересекались на молодежных уровнях. Затем Петраков с трибун Коммьюнити Стэдиум наблюдал, как Брентфорд эффектно громит Манчестер Юнайтед (4:0).
Напомним, ближайший матч сборной Украины запланирован на 21 сентября – встреча с Шотландией в Лиге наций.
Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну