Петраков відвідав клуб українця в АПЛ і насолодився побиттям Манчестер Юнайтед
Головний тренер збірної України Олександр Петраков має можливість збирати досвід найцікавіших клубів топ-чемпіонатів.
Днями керманич "синьо-жовтих" відвідав тренувальну базу Брентфорда, за резервну команду якого виступає Єгор Ярмолюк.
Петраков хоче повернути в збірну українця, який нещодавно перейшов у Шахтар
Петраков зробив спільне фото з тренером збірної Данії Каспером Юлмандом і Томасом Франком, який очолює місцевих "бджіл". Свого часу вони перетиналися на молодіжних рівнях. Потім Петраков з трибун Ком'юніті Стедіум спостерігав, як Брентфорд ефектно громить Манчестер Юнайтед (4:0).
Нагадаємо, найближчий матч збірної України запланований на 21 вересня – зустріч з Шотландією в Лізі націй.
Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну