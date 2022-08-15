Петраков, Франк і Юлманд / Фото з відкритих джерел

Днями керманич "синьо-жовтих" відвідав тренувальну базу Брентфорда, за резервну команду якого виступає Єгор Ярмолюк.

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Петраков зробив спільне фото з тренером збірної Данії Каспером Юлмандом і Томасом Франком, який очолює місцевих "бджіл". Свого часу вони перетиналися на молодіжних рівнях. Потім Петраков з трибун Ком'юніті Стедіум спостерігав, як Брентфорд ефектно громить Манчестер Юнайтед (4:0).

Oleksandr Petrakov’s visit to London



On Friday he stopped by to visit old friend Thomas Frank & oversaw the PL club’s training session alongside manager Kasper Hjulmand



On Saturday he soaked in the Community Stadium atmos as Brentford dismantled Utd



: uafukraine pic.twitter.com/1Yy1jeTl7s — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 15, 2022

Нагадаємо, найближчий матч збірної України запланований на 21 вересня – зустріч з Шотландією в Лізі націй.

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