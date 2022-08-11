Новичок Шахтера Богдан Михайличенко снова имеет шансы получить вызов в главную команду страны. Это может произойти в сентябре.

На осенние поединки сборной Украины в Лиге наций 25-летний защитник должен получить вызов, утверждает журналист Игорь Бурбас .

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Александр Петраков пересматривал Богдана во время визита в тренировочный лагерь Шахтера в Словении. Очевидно, игра защитника понравилась главному тренеру "сине-желтых". Последний раз Михайличенко одевал футболку сборной в марте 2021-го. В общей сложности в его активе 6 матчей за национальную команду.

Напомним, осенью Украину ждут сразу три поединка Лиги наций – два против Шотландии и один с Арменией. По итогам летних матчей подопечные Петракова занимают первое место в группе В1.

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