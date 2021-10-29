"Малиновский лучше в Италии выглядит, но я не думаю, что он хуже в сборной Украины. Однако есть определенные конфликты и недоразумения. Хорошо, что Петраков очень умный тренер, перешагнул через себя и все-таки пригласил Малиновского в сборную. Думаю, что в расположении команды они скорее найдут общий язык, чем через прессу", – цитирует Тлумака официальный сайт Карпат со ссылкой на радиостанцию "Львовская волна".

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Напомним, после недоразумений в сентябрьском сборе Петраков проигнорировал Малиновского на поединки против Финляндии (2:1) и Боснии (1:1).

Скорее всего, судьба второго места в группе отбора в ЧМ-2022 решится в матче Босния – Украина, где "сине-желтым" нужно обязательно побеждать. Поединок состоится 16 ноября, начало в 21:45.

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