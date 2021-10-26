Петраков не стал чудотворцем. Один из самых громких успехов независимого украинского футбола, выигрыш молодежного ЧМ-2019, перенести автоматически из юношеского на взрослый уровень не удалось. Ничьи с Казахстаном и Боснией могут стоить выхода на Чемпионат мира в Катаре. И они стали не только последствиями индивидуальных ошибок, но и отчасти тренерскими фиаско. Впрочем Петраков и не стал кем-то, кого нужно хейтить с такой силой на всех углах. Того же Шевченко долго защищали и давали время, а уровень критичности оценок вообще не сопоставим. На другом полюсе в активе нынешнего тренера крутая домашняя игра с Францией и боевая эффектная победа на выезде над Финляндией. Оценка по итогам двух сборов? Не 5 баллов, но и далеко не 2.

ЧМ-2022: Сборная Украины обнародовала заявку на решающий матч отбора – Малиновский, Гармаш и Коваленко в обойме

Был ли в этой ситуации идеальный тренер-спаситель? Да нет. Посмотрите, что происходит с нашими грандами на групповом этапе Лиги чемпионов? Что тебе 50 миллионов евро на трансферы, что тебе экономия и ставка на своих все еще достаточно молодых воспитанников, результат один и тот же – полная неспособность забить хотя бы 1 гол на две команды, 2 пропущенных гола в среднем за 90 минут игры.

А наш лучший игрок сборной вообще выходит только на кубковые матчи своего Вест Хэма, и это еще хорошо, потому что в прошлом сезоне у Ярмоленко не было и такого игрового времени, как сейчас. Один из лидеров центра поля то травмируется, то не вылезает из-за спин Канселу и Аке в Манчестер Сити, поскольку Зинченко для Гвардиолы не более чем левый защитник. Значит ли весь этот контекст, что Петраков ни в чем не виноват и делал все прекрасно? Тоже нет.

При всех наших бедах даже актуальный состав сборной Украины не только значительно дороже, но и качественнее и финнов, и боснийцев, что уж говорить о более чем скромных казахах. Условно говоря, 3 соперника из нашей группы – это групповой этап Лиги Европы, а не чемпионов, поэтому пропускать их вперед мы не имеем права. Теж же украинских динамовцев Луческу как-то хватает, чтобы второй год подряд выигрывать конкуренцию у Шахтера, который ставит в основном на дорогущих легионеров.

Странные замены с объяснением "я так чувствовал": разок с Сиканом в Казахстане сработало, но ведь это не лотерея, а боснийцы – соперник чуть более высокого полета. Полный отказ от услуг Караваева, который и на старте этой квалификации, и на Евро-2020 был далеко не самым плохим нашим бойцом. Ситуация с Малиновским, где проблемы с банальной коммуникацией и недосказанностью породили конфликт, на котором хайповали все кому не лень. Публичное смакование ошибок игроков сборной на фоне отсутствия особой самокритики.

Но все это вы уже слышали по сто раз. Следует поговорить иногда и о позитиве, тем более накануне кульминации группового этапа отбора ЧМ-2022, когда еще остаются есть шансы и сладкое предчувствие возможного успеха, в который веришь вопреки всем обстоятельствам. Есть ведь вещи, за которые Петракова реально хочется отметить. Скажем, Шевченко решился попробовать схему с 3 защитниками, это было интересно и перспективно (матч со Швецией украинцы вынужденно сыграли именно так и победили), но не довел дело до конца, спасовал после первых же неудач.

Всякие эксперты из разных уголков нашептывали, что такая тактика против закрытых команд не работает, наши игроки какие-то настолько уникальные, что как ниток другой в мире не приспособлены к такой игре, поэтому наличие трио центрбеков является главной причиной неудач. Нынешний наставник сборной держит удар – от идей, в которые верит, не отказался даже после ничьей с Казахстаном. И с чем-чем, а с моментами и ожидаемыми голами у нас проблем не было!

Можно не любить его видение футбола, можно считать какие-то вещи шагом в прошлое или отказом от развития наработок предшественника, можно хвататься за сердце от энергозатратного стиля команды, из-за которого нам регулярно прилетает в концовках матчей. Но факт и то, что Петраков за значительно меньшие деньги в контракте показывает пока что результат не хуже, чем ранний или поздний Шевченко. При этом смелее вводит в команду новые лица и имеет гораздо меньше времени на подготовку – здесь никто из клубов не идет навстречу во всем, никто не переносит туры чемпионата.

Очень хочется верить, что ситуация с Малиновским в итоге покажет, что и тренер, и игрок ставят не свое эго, а команду превыше всего. Первый шаг к примирению сделан. Кто-то и здесь упрекнет, что Петраков проявил слабость, мол, он же не видел этого игрока в своей команде, но прогнулся под чьим-то давлением. Давайте взглянем на это с другой перспективы. Команде требуется позитив, новый импульс и, конечно же, все сильнейшие футболисты страны. Главный тренер, напротив, может показать этим решением свою силу. Смотрите, я командный игрок – все, кто заслуживает играть, получат вызов, мое личное не столь важно, как общенациональный интерес.

В конце концов, он достаточно последователен. Опробовал широкую обойму игроков, некоторые его разочаровали. Отдельных исполнителей совсем отсеял, кого-то перевел в резервный список, в некоторых продолжает упорно верить. Однако Петраков не берет пример с предшественника и не ставит игроков только потому, что они из Динамо или Шахтера. Выходишь, показываешь себя, демонстрируешь хорошую форму? Пожалуйста, вот тебе шанс. Теряешь практику – будь добр, не обижайся. Как вот, например, Корниенко. Виктор начал играть в УПЛ, даже забил и ассистировал за Шахтер. Впрочем, в октябре потерял позиции, отыграл всего 15 минут и сразу же выпал из основной заявки Петракова.

Ризнык из Ворсклы оказался среди трех вызванных голкиперов. А более статусные Трубин и Лунин – только в резервном списке. Начало что-то выходить у Виктора Коваленко в итальянской Серии А, вызвал и его. А не как раньше – не играешь, редко выходишь даже на 10-15 минут, так хотя бы в сборной где-то замене поиграешь. Сейчас не скажешь, что кто-нибудь попадает в состав сборной при странных обстоятельствах.

Кого-то удивляет возвращение Гармаша. Так вот вам факт: "фальшивая девятка" Динамо забивает в УПЛ 2021/22 каждые 88 минут. К этому прибавьте еще парочку заработанных пенальти. Достаточно ли этого для преодоления боснийского барьера, увидим. Но на уровне элитного дивизиона чемпионата Украины это второй самый лучший показатель после Лассина Траоре. Конечно, Денису в некоторых моментах помогал и фарт.

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Однако в целом влияние 31-летнего универсала на атакующие результаты Динамо в текущем сезоне можно сравнивать разве что с бесспорными лидерами на уровне Премьер-лиги – Буяльским и Цыганковым. Это не человек на весь матч, не со стилем Петракова точно, но в роли джокера, дополнительного варианта с опытом и классом, почему бы и нет? Тем более, что именно качественной скамейки запасных нам в предыдущей спарке и не хватило. Даже Баварию Денис покусывал на выезде, а с Бенфикой не хватило совсем чуть-чуть, чтобы избежать того рокового офсайда и вырвать столь ​​ценную победу.

Во время нынешнего группового турнира ЛЧ против Гармаша нарушали правила 9 раз. В группе с Барселоной, Баварией и португальским чемпионом на минуточку. Лишь один футболист Спортинга заработал на себе больше фолов! Где-то рядом Буяльский, которого 8 раз останавливали подобным образом. А это, между прочим, уровень признанного дриблера Неймара, у которого столько же заработанных для команды стандартов на фолах. Ну и как не вспомнить, что на Балканах украинский полузащитник/форвард забил один из своих двух голов за национальную команду (в ворота Черногории).

Вызвал бы такого Гармаша, внезапно переживающего вторую молодость, Шевченко? Вопрос риторический. То же самое, что и ситуация с Буяльским. Виталий только с нынешним тренером дебютировал в стартовом составе сборной. В 28 лет! Денис не играл там четыре года. Петраков рискует, конечно. Ведь и Гармаш, и Буяльский, очевидно, будут исполнять в сборной несколько иные роли, чем в клубе. Однако 64-летний тренер, похоже, готов к разным небанальным решениям. Готов забывать старые обиды. Готов шире смотреть на возможности украинского футбола, чаще посещать матчи внутреннего первенства. Кто знает, возможно, именно Гармаш или Малиновский станут героями отбора ЧМ-2022. У них есть все бумаги для подвига. Это была бы очень красивая история.

Петракову і збірній України заважає несподівана проблема, Динамо і Шахтар отримали одну ціль, а Вернидуб "вакцинувався"