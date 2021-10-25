Руслан Малиновский позвонил наставнику сборной Украины Александру Петаркову, и стороны решили все разногласия, которые мешали вызову полузащитника в стан "сине-желтых", сообщили в программе ТаТоТаке.

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Президент УАФ Андрей Павелко не был инициатором этого примирения, как сообщалось в СМИ ранее. Напомним, после недоразумений во время сентябрьского сбора Петраков проигнорировал Малиновского на поединки против Финляндии (2:1) и Боснии (1:1).

Скорее всего, судьба второго места в группе отбора к ЧМ-2022 решится в матче Босния – Украина, где "сине-желтым" нужно обязательно побеждать.

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