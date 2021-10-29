"Маліновський краще в Італії виглядає, та я не думаю, що він гірший у збірній України. Проте є певні конфлікти та непорозуміння. Добре, що Петраков дуже розумний тренер, переступив через себе і все-таки запросив Маліновського у збірну. Думаю, що у розташуванні команди вони швидше знайдуть спільну мову, ніж через пресу", – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат з посиланням на радіостанцію "Львівська хвиля".

Маліновський сам зателефонував Петракову, Павелко не має стосунку до повернення Руслана у збірну України, – ТаТоТаке

Нагадаємо, після непорозумінь під час вересневого збору Петраков проігнорував Маліновського на поєдинки проти Фінляндії (2:1) та Боснії (1:1).

Найімовірніше, доля другого місця у групі відбору до ЧС-2022 вирішиться у матчі Боснія – Україна, де "синьо-жовтим" потрібно обов'язково перемагати. Поєдинок відбудеться 16 листопада, початок о 21:45.

Петраков здивував заявкою збірної України на матч життя – велика різниця з Шевченком, 2 ключові ходи