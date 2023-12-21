Рома стала первым клубом Серии А, который высказался против идеи создания Суперлиги.

Рома заявила о своём решительном протесте против создания Суперлиги. "Так называемая Суперлига станет неприемлемой атакой на важность национальных лиг и основы европейского футбол", – говорится в официальном заявлении римского клуба.

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Таким образом, Рома осталась верной своей изначальной позиции. В 2021 году римский клуб выражал обеспокоенность появившимся проектом Суперлиги. "Джаллоросси" верят, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только с помощью совместной работы клубов через ECA в тесном партнерстве и сотрудничестве с УЕФА и ФИФА.

Рома отсутствует в Лиге чемпионов с сезона 2018/19.

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