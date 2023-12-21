Рома заявила про свій рішучий протест проти створення Суперліги. "Так звана Суперліга стане неприйнятною атакою на важливість національних ліг і основи європейського футбол", – йдеться в офіційній заяві римського клубу.

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Таким чином, Рома залишилася вірною своїй початковій позиції. Ще у 2021 році римський клуб висловлював стурбованість проєктом Суперліги. "Джаллороссі" вірять, що майбутнє благополуччя європейського футболу може бути забезпечено тільки за допомогою спільної роботи клубів через ECA в тісному партнерстві та співпраці з УЄФА і ФІФА.

Рома відсутня в Лізі чемпіонів із сезону 2018/19.

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