Перший гранд Серії А висловився проти проекту Суперліги
Рома стала першим клубом Серії А, який висловився проти ідеї створення Суперліги.
Рома заявила про свій рішучий протест проти створення Суперліги. "Так звана Суперліга стане неприйнятною атакою на важливість національних ліг і основи європейського футбол", – йдеться в офіційній заяві римського клубу.
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Таким чином, Рома залишилася вірною своїй початковій позиції. Ще у 2021 році римський клуб висловлював стурбованість проєктом Суперліги. "Джаллороссі" вірять, що майбутнє благополуччя європейського футболу може бути забезпечено тільки за допомогою спільної роботи клубів через ECA в тісному партнерстві та співпраці з УЄФА і ФІФА.
Рома відсутня в Лізі чемпіонів із сезону 2018/19.
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