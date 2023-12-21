Суд Европейского Союза в четверг, 21 декабря, принял судьбоносное решение по Суперлиге. Организаторы нового турнира уже начали работать над тем, чтобы запустить соревнования как можно быстрее.

Руководство Суперлиги не тратит время впустую и пытается соблазнить форматом турнира потенциальных новых участников.

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Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mundo Deportivo, запуск Суперлиги планируется в сезоне 2025/26. Фейеноорд, ПСВ, Бенфика, Порту, Црвена Звезда, Андерлехт и ряд итальянских клубов уже согласились с новым форматом соревнований.

Турнир будет разделен на три дивизиона (Звездный, Золотой и Синий) с возможностью повышения и понижения в классе. Участие в соревновании примут 64 команды. Каждый клуб проведет 14 матчей в сезоне – семь дома и семь на выезде. В конце сезона в раунде плей-офф будет решаться вопрос повышения, а также клубы-чемпионы каждой лиги. Попадание в Синюю лигу будет зависеть от результатов в национальном первенстве.

Золотая и Звездная лиги будут иметь по 16 участников, а Синяя – 32. В первый год соревнований клубы-участники будут отобраны на основе индекса прозрачных критериев результативности. Турнир будет полностью открытый. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Напомним, что английские команды отказались от участия в новом турнире, а представители Франции и Германии сразу выступили против создания Суперлиги.

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