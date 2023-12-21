В четверг, 21 декабря 2023 года, суд Европейского Союза в Люксембурге принял решение по делу о законности создания Суперлиги. Организаторы нового проекта получили "зеленый свет".

Как известно, 18 апреля 2021 года 12 клубов Европы объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига. Под давлением футбольного сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 дня. Почти все клубы объявили о своем отказе участвовать в нем. Остались только Барселона, Реал и Ювентус (последний, правда, в июне тоже сообщил о выходе из проекта).

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Дело дошло до суда. Группа А22 (промоутеры проекта) обратилась в Европейский суд в Люксембурге с просьбой дать заключение, имеет ли УЕФА право запрещать создание других футбольных соревнований, или клубам все же разрешат создавать другие турниры самостоятельно. Суд объявил свой вердикт 21 декабря 2023 года.

Суперлига фактически получила "зеленый свет" от суда Европейского Союза. Он установил, что правила УЕФА и ФИФА противоречат нормам ЕС по поводу права на конкурентные соревнования.

Правила Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым любой проект нового клубного футбольного соревнования, в частности, Суперлига, подлежит предварительному разрешению и запрещает клубам и футболистам участвовать в нем, а также угрозы санкциями являются незаконными.

"Это связано с тем, что полномочия ФИФА и УЕФА не подчиняются никаким критериям, которые гарантировали бы их прозрачный, объективный, недискриминационный и пропорциональный характер. Также правила, которые придают ФИФА и УЕФА исключительный контроль над коммерческим использованием прав, полученных от этих соревнований, могут ограничивать конкуренцию, учитывая их важность для СМИ, потребителей и общественности", – говорится в решении суда ЕС.

"Мы заслужили право соревноваться. С монополией УЕФА покончено. Футбол – бесплатный. Теперь клубы больше не подвергаются угрозам и санкциям. Они свободны решать свое будущее. Уверяю болельщиков, что мы будем транслировать все матчи Суперлиги бесплатно. Клубы получат гарантированный доход и выплаты", – цитирует генерального директора Суперлиги Бернда Райхарта AS.

Решение суда ЕС фактически означает, что клубы получат право создавать новые турниры. В частности, Суперлигу, которую ряд топ-клубов рассматривали как альтернативу Лиге чемпионов. Любой клуб теперь может участвовать в новых турнирах, а УЕФА и ФИФА не вправе применять санкции.