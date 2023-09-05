В своих соцсетях "желтая субмарина" объявила об уходе главного тренера команды Кике Сетьена всего после четырех сыгранных туров в Ла Лиге.

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Вильярреал в заявлении поблагодарил испанского специалиста за сотрудничество и его профессионализм. Основной причиной увольнения Сетьена называются низкие результаты на старте сезона. "Желтая субмарина" одержала лишь одну победу за четыре тура. Как сообщает пресс-служба клуба, руководить командой сейчас будет директор по футболу Мигель Анхель Тена.

Напомним, что Кике Сетьен возглавил Вильярреал в октябре 2022 года. Под руководством испанца "желтая субмарина" заняла по итогам сезона 2022/23 пятую строчку, которая гарантировала им участие в Лиге Европы. Сетьен ранее работал с такими командами, как Барселона, Бетис и Лас-Пальмас.

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