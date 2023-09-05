У своїх соцмережах "жовта субмарина" оголосила про відхід головного тренера команди Кіке Сетьєна лише після чотирьох зіграних турів в Ла Лізі.

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Вільяреал в заяві подякував іспанському фахівцю за співпрацю та його професіоналізм. Основною причиною звільнення Сетьєна називаються низькі результати на старті сезону. "Жовта субмарина" здобула лише одну перемогу за чотири тури. Як повідомляє прес-служба клубу, керувати командую наразі буде директор з футболу Мігель Анхель Тена.

Нагадаємо, що Кіке Сетьєн очолив Вільярреал в жовтні 2022 року. Під керівництвом іспанця "жовта субмарина" посіла за підсумками сезону 2022/23 п'яту сходинку, яка гарантувала їм участь в Лізі Європи. Сетьєн раніше працював з такими командами, як Барселона, Бетіс та Лас-Пальмас.

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