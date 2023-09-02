Форвард сборной Украины U-19 Никита Александров подписал контракт с Вильяреалом, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Воспитанник Динамо стал одноклубником Цыганкова и Довбика в Испании

Официальное объявление состоится в ближайшее время.

Напомним, Александров – воспитанник Динамо. Выступал за команды U-17 и U-19. В ноябре 2021-го перешел в СК Днепр-1, который покинул в июле 2022-го. До февраля 2023 года оставался без команды.

К слову, в активе 18-летнего нападающего два матча за сборную Украины U-19 (он дебютировал за команду в марте 2023 года, выйдя на замену против сверстников из Люксембурга, а через неделю сыграл против испанцев).

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере