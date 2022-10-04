Эльче на своем официальном сайте объявил об увольнении Франсиско Родригеса.

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Специалист возглавил "бело-зеленых" в ноябре прошлого года и смог уверенно сохранить прописку в элите. Впрочем, новая кампания началась ужасно. После 7 туров Эльче набрал жалкое очко и идет на дне таблицы с разницей голов 3:18. Последней каплей стало вчерашнее поражение от Райо (1:2).

Следующий матч Эльче проведет 10 октября, принимая в родных стенах Мальорку.

Райо Вальекано на 90+6 минуте красивым ударом вырвал победу над провальным Эльче