Первая отставка тренера в сезоне Примеры – клуб идет на дне таблицы без единой победы
09:43 - Читати українською
В чемпионате Испании пришлось ждать 7 туров, чтобы кто-то отважился делать изменения на тренерском мостике.
завершено
40’ Серхио Камельйо
90+6’ Унаи Лопес
Лукас Бойе 32’
32’ Лукас Бойе
40’ Серхио Камельйо
90+6’ Унаи Лопес
Эльче на своем официальном сайте объявил об увольнении Франсиско Родригеса.
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Специалист возглавил "бело-зеленых" в ноябре прошлого года и смог уверенно сохранить прописку в элите. Впрочем, новая кампания началась ужасно. После 7 туров Эльче набрал жалкое очко и идет на дне таблицы с разницей голов 3:18. Последней каплей стало вчерашнее поражение от Райо (1:2).
Следующий матч Эльче проведет 10 октября, принимая в родных стенах Мальорку.
Райо Вальекано на 90+6 минуте красивым ударом вырвал победу над провальным Эльче
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