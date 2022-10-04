Перша відставка тренера у сезоні Прімери – клуб йде на дні таблиці без жодної перемоги
09:43 - Читать на русском
У чемпіонаті Іспанії довелося чекати 7 турів, щоб хтось наважився робити зміни на тренерському містку.
завершено
40’ Серхіо Камельйо
90+6’ Унаї Лопес
Лукас Бойє 32’
32’ Лукас Бойє
40’ Серхіо Камельйо
90+6’ Унаї Лопес
Ельче на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Франсіско Родрігеса.
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Фахівець очолив "біло-зелених" у листопаді минулого року і зміг впевнено зберегти прописку в еліті. Втім, нова кампанія розпочалась жахливо. Після 7 турів Ельче набрав жалюгідне очко і йде на дні таблиці з різницею голів 3:18. Останньою краплею стала вчорашня поразка від Райо (1:2).
Додамо, що наступний матч Ельче проведе 10 жовтня, приймаючи в рідних стінах Мальорку.
Райо Вальєкано на 90+6 хвилині красивим ударом вирвав звитягу над провальним Ельче
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