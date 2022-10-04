Ельче на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Франсіско Родрігеса.

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Фахівець очолив "біло-зелених" у листопаді минулого року і зміг впевнено зберегти прописку в еліті. Втім, нова кампанія розпочалась жахливо. Після 7 турів Ельче набрав жалюгідне очко і йде на дні таблиці з різницею голів 3:18. Останньою краплею стала вчорашня поразка від Райо (1:2).

Додамо, що наступний матч Ельче проведе 10 жовтня, приймаючи в рідних стінах Мальорку.

Райо Вальєкано на 90+6 хвилині красивим ударом вирвав звитягу над провальним Ельче