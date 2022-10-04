Райо Вальекано и Эльче выпала честь закрывать 7-й тур Примеры. Результат матча узнавайте в этой новости.

В прошлом сезоне обе команды сумели сохранить прописку в элите, опередив зону вылета всего на 4 зачетных балла. Нынешний сезон Эльче начал слишком неудачно, набрав всего 1 очко в 6 предыдущих матчах.

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Гости сумели воспользоваться единственным своим голевым моментом – Бойе замкнул отличную подачу с углового в исполнении Гумбау. За несколько мгновений до конца первого тайма Райо Вальекано, существенно превосходившего визави, сравнял счет. Камельо пробил из-за пределов штрафной, а рикошет помог дезориентировать кипера.

Мадридцев считали фаворитами, поэтому они после перерыва стремились вырвать победу. Почти тотальный контроль и несколько острых моментов, казалось, будет недостаточно. Эльче стоял до последнего и даже отвечал контратаками. Но на 6 добавленной минуте дальний выстрел слета от Унаи Лопеса подарил победу. Финальный свисток зафиксировал 2:1 на табло и безумные эмоции фанатов на Эстадио де Вальекас.

"Франхивердес" остались на дне турнирной таблицы всего с одним зачетным пунктом. Райо Вальекано поднялся на 10 строчку с десятью баллами.