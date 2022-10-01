Чемпионат Испании, 7 тур

Кадис – Вильярреал – 0:0

Удаление: Карселен, 90+3 (Кадис)

Первый матч дня был своеобразным "дерби", поскольку команды имеют одинаковые прозвища – "Желтая субмарина". Кадис находился в зоне вылета, а Вильяреал сражается за зону ЛЧ. Впрочем, перед международным перерывом подопечные Эмери набрали всего очко в 2 матчах.

Вильярреал мощно провел половину тайма, но Еремия Ледесма поймал кураж. Голкипер Кадиса отразил по меньшей мере 2 острых удара и удержал свои ворота "сухими". У Рульи работы почти не было, но он умудрился заработать желтую за неспортивное поведение.

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После перерыва игра несколько выровнялась, но на результативность это не повлияло. Вратари справились с редкими угрозами, зафиксировав нулевую ничью. Последний момент упустил Данжума, который должен был приносить победу гостям в компенсированное время. Карселен руками хватал нидерландца, за что получил красную карточку.

Вильярреал продолжил неудачную серию и рискует выпасть из зоны еврокубков до конца тура. Кадис может быть доволен очком, но все же остается на предпоследнем месте.

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