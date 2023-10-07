Первая лига: Виктория еще больше отстала от Ингульца, камбэк Горняк-Спорта с ФСК Мариуполь
В субботу состоялся ряд матчей во втором по силе дивизионе. Читайте отчет о них на "Футбол 24".
Украина, Первая лига, 11-й тур
Группа А
Эпицентр – Хуст – 3:1
Голы: Липовуз, 14, Стень, 48 (п.), 43 – Шевчук, 16
Группа B
МФК Металлург – Виктория – 2:0
Голы: Буряк, 41, Сад, 52
Удаления: Сахно, 39 (Виктория, вторая желтая карточка)
ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт – 2:3
Голы: Зубков, 1, 2 – Гора, 39, 45, Романенко, 61
Кремень – Диназ – 0:0
В группе А состоялся только один поединок, в котором Эпицентр переиграл Хуст. В первом тайме команды обменялись голами Липовуза и Шевчука, а вот после перерыва Стень оформил дубль, которым и принес победу хозяевам. Благодаря этому Эпицентр набрал 16 очков и оказался на четвертом месте, а Хуст с 11 пунктами остался седьмым.
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А вот в группе B сыграли аж 3 матча. В битве аутсайдеров Кремень и Диназ не выявили сильнейшего, сыграв 0:0. МФК Металлург сумел остановить одного из лидеров первенства – Викторию. Гостей подвел Сахно, который получил вторую желтую карточку на 39 минуте. Буряк довольно быстро этим воспользовался, выведя МФК Металлург вперед в счете. А Сад на старте второй половины установил окончательный счет.
ФСК Мариуполь в сумасшедшем триллере проиграл Горняк-Спорту. Хотя начало для мариупольцев получилось шикарным – Зубков оформил дубль в стартовые 2 минуты. Впрочем, Горняк-Спорт ответил дублем Горы, а Романенко во втором тайме принес победу гостям.
Таким образом, Виктория осталась второй с 19 очками, МФК Металлург приблизился к лидерам, набрав 17 пунктов. Кремень остался последним с 8 баллами, Горняк-Спорт и Диназ чуть выше с 9 пунктами, а ФСК Мариуполь шестой с 15 очками в активе.
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