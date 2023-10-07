В субботу состоялся ряд матчей во втором по силе дивизионе. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 11-й тур

Группа А

Эпицентр – Хуст – 3:1

Голы: Липовуз, 14, Стень, 48 (п.), 43 – Шевчук, 16

Группа B

МФК Металлург – Виктория – 2:0

Голы: Буряк, 41, Сад, 52

Удаления: Сахно, 39 (Виктория, вторая желтая карточка)

ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт – 2:3

Голы: Зубков, 1, 2 – Гора, 39, 45, Романенко, 61

Кремень – Диназ – 0:0

В группе А состоялся только один поединок, в котором Эпицентр переиграл Хуст. В первом тайме команды обменялись голами Липовуза и Шевчука, а вот после перерыва Стень оформил дубль, которым и принес победу хозяевам. Благодаря этому Эпицентр набрал 16 очков и оказался на четвертом месте, а Хуст с 11 пунктами остался седьмым.

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А вот в группе B сыграли аж 3 матча. В битве аутсайдеров Кремень и Диназ не выявили сильнейшего, сыграв 0:0. МФК Металлург сумел остановить одного из лидеров первенства – Викторию. Гостей подвел Сахно, который получил вторую желтую карточку на 39 минуте. Буряк довольно быстро этим воспользовался, выведя МФК Металлург вперед в счете. А Сад на старте второй половины установил окончательный счет.

ФСК Мариуполь в сумасшедшем триллере проиграл Горняк-Спорту. Хотя начало для мариупольцев получилось шикарным – Зубков оформил дубль в стартовые 2 минуты. Впрочем, Горняк-Спорт ответил дублем Горы, а Романенко во втором тайме принес победу гостям.

Таким образом, Виктория осталась второй с 19 очками, МФК Металлург приблизился к лидерам, набрав 17 пунктов. Кремень остался последним с 8 баллами, Горняк-Спорт и Диназ чуть выше с 9 пунктами, а ФСК Мариуполь шестой с 15 очками в активе.

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