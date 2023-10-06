Накануне в матче 11-го тура Второй лиги Тростянец потерпел обидное поражение от Локомотива (1:2). Команды обменялись голами в первом тайме и все шло к боевой ничьей.

Защитник Зари попал в команду недели Лиги конференций

Уже в добавленное время вратарь киевской команды Сергей Митрушин в надежде на последнюю атаку выполнил штрафной с центра поля. Партнер выиграл верховую дуэль и сбросил сферу на линию штрафной, где находился защитник Тростянца Александр Брынько. Он откликнулся на навес и, не оглядываясь на собственные ворота, головой сбросил мяч своему голкиперу, который на тот момент уже побежал на перехват. Как следствие, мяч по красивой траектории залетел в сетку и принес Локомотиву неожиданную победу.

К слову, победа стала дебютной для Вадима Лазоренко (многолетнего экс-ассистента Виталия Кварцяного), который лишь 26 сентября принял Локомотив.