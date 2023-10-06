Металлист уступил Агробизнесу, западное дерби завершилось миром: Первая лига
Пятница подарила 2 матча в рамках 11 тура Первой лиги.
Первая лига, 11 тур
Группа А
Металлист – Агробизнес – 1:2
Голы: П. Луцив, 62 – Волков, 17, Габриэл Гомеш, 39 (аг)
Прикарпатье – Нива Т – 0:0
Металлист продолжил свою серию без побед, которая длится 6 туров. Харьковчане сами похоронили себя грубыми ошибками в первом тайме. Горяинов обрезкой подарил легкий гол Волкову, а Габриэл Гомеш срезал прострел в свои ворота. Петр Луцив после перерыва отквитал только один мяч.
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Победа позволила Агробизнесу набрать 16 пунктов и выскочить на третье место Группы А. Металлист с 6 очками на дне таблицы.
Западное дерби между ивано-франковским Прикарпатьем и тернопольской Нивой завершилось нулями. Обе команды идут в нижней половине группы.
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