Первая лига, 11 тур

Группа А

Металлист – Агробизнес – 1:2

Голы: П. Луцив, 62 – Волков, 17, Габриэл Гомеш, 39 (аг)

Прикарпатье – Нива Т – 0:0

Металлист продолжил свою серию без побед, которая длится 6 туров. Харьковчане сами похоронили себя грубыми ошибками в первом тайме. Горяинов обрезкой подарил легкий гол Волкову, а Габриэл Гомеш срезал прострел в свои ворота. Петр Луцив после перерыва отквитал только один мяч.

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Победа позволила Агробизнесу набрать 16 пунктов и выскочить на третье место Группы А. Металлист с 6 очками на дне таблицы.

Западное дерби между ивано-франковским Прикарпатьем и тернопольской Нивой завершилось нулями. Обе команды идут в нижней половине группы.

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