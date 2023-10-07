У суботу відбулась низка матчів у другому за силою дивізіоні. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 11-й тур

Група А

Епіцентр – Хуст – 3:1

Голи: Ліповуз, 14, Стень, 48 (п.), 43 – Шевчук, 16

Група B

МФК Металург – Вікторія – 2:0

Голи: Буряк, 41, Сад, 52

Вилучення: Сахно, 39 (Вікторія, друга жовта картка)

ФСК Маріуполь – Гірник-Спорт – 2:3

Голи: Зубков, 1, 2 – Гора, 39, 45, Романенко, 61

Кремінь – Діназ – 0:0

У групі А відбувся лише один поєдинок, в якому Епіцентр переграв Хуст. У першому таймі команди обмінялись голами Ліповуза та Шевчука, а от по перерві Стень оформив дубль, яким і приніс перемогу господарям. Завдяки цьому Епіцентр набрав 16 очок та опинився на четвертому місці, а Хуст з 11 пунктами залишився сьомим.

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А от в групі B зіграли аж 3 матчі. У битві аутсайдерів Кремінь та Діназ не виявили сильнішого, зігравши 0:0. МФК Металург зумів зупинити одного з лідерів першості – Вікторію. Гостей підвів Сахно, який отримав другу жовту картку на 39 хвилині. Буряк досить швидко цим скористався, вивівши МФК Металург вперед в рахунку. А Сад на старті другої половини встановив остаточний рахунок.

ФСК Маріуполь у божевільному трилері програв Гірник-Спорту. Хоча початок для маріупольців вийшов шикарним – Зубков оформив дубль у стартові 2 хвилини. Втім, Гірник-Спорт відповів дублем Гори, а Романенко у другому таймі приніс перемогу гостям.

Таким чином, Вікторія залишилась другою з 19 очками, МФК Металург наблизився до лідерів, набравши 17 пунктів. Кремінь залишився останнім з 8 балами, Гірник-Спорт та Діназ трохи вище з 9 пунктами, а ФСК Маріуполь шостий з 15 очками в активі.

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