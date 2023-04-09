Украина, Первая лига, Группа выбывания, 2 круг, 1-й тур

Полтава – Буковина – 1:2

Голы: Стрельцов, 56 – Сергийчук, 11, Скрипник, 69

Удаление: Бужин, 36 (Полтава, красная карточка)

Скорук – Диназ – 3:0

Голы: Шмигельский, 3, Мигунов, 29, Перебора, 57

Горняк-Спорт – Прикарпатье – 1:1

Голы: Базаров, 47 – Матушевский, 78

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Полтава на своем поле уступила Буковине. Гости вышли вперед уже в начале матча: после навеса с углового мяч в сетку добил Сергийчук. В середине тайма черновчане остались в меньшинстве – Бужин получил красную карточку за фол последней надежды. После перерыва хозяева зажгли интригу, сравняв ударом головой. В середине второй сорокапятиминутки Скрипник прорвался по правому флангу, накрутил двух защитников и результативно пробил в дальний угол. Победа принесла Буковине 11 очков и третью строчку, Полтава с 8 пунктами шестая.

Скорук разгромил Диназ. Уже на 3-й минуте гости вышли вперед: Шмыгельский закрутил с углового, голкипер пытался выбить кулаком, но под обильным дождем махнул рукой мимо мяча. В середине тайма Скорук разыграл очередной угловой и Мигунов с дальней дистанции нанес невероятный удар под перекладину. Добил гостей после перерыва Перебора, которому уже в падении удалось протолкнуть сферу между ног защитника и голкипера. Как следствие, Скорук набрал 12 очков и поднялся на второе место, Диназ с 9 баллами пятый.

Прикарпатье на последних минутах спаслось с Горняк-Спортом. Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва хозяева вышли вперед: Сёмка прострелил с правого фланга, а Базаров замкнул в пустые ворота, отметив дебют в профессиональном футболе. Лишь в конце встречи ивано-франковцам удалось отыграться: Матушевский откликнулся на навес с углового и головой переправил сферу в дальний угол. Ничья подняла Прикарпатье на четвертую строчку (10 очков), Горняк-Спорт последний (4 пункта).

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