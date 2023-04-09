Україна, Перша ліга, Група вибування, 2 коло, 1-й тур

Полтава – Буковина – 1:2

Голи: Стрельцов, 56 – Сергійчук, 11, Скрипник, 69

Вилучення: Бужин, 36 (Полтава, червона картка)

Скорук – Діназ – 3:0

Голи: Шмигельський, 3, Мігунов, 29, Перебора, 57

Гірник-Спорт – Прикарпаття – 1:1

Голи: Базаров, 47 – Матушевський, 78

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Полтава на своєму полі поступилась Буковині. Гості вийшли вперед вже на початку матчу: після навісу з кутового м'яч у сітку добив Сергійчук. В середині тайму чернівчани залишились у меншості – Бужин отримав червону картку за фол останньої надії. По перерві господарі запалили інтригу, зрівнявши ударом головою. В середині другої сорокап'ятихвилинки Скрипник прорвався правим флангом, накрутив двох оборонців і результативно пробив у дальній кут. Перемога принесла Буковині 11 очок і третю сходинку, Полтава з 8 пунктами шоста.

Скорук розгромив Діназ. Вже на 3-й хвилині гості вийшли вперед: Шмигельський закрутив з кутового, голкіпер намагався вибити кулаком, але під рясним дощем махнув рукою повз м'яч. В середині тайму Скорук розіграв черговий кутовий і Мігунов з далекої відстані завдав неймовірного удару під поперечину. Добив гостей по перерві Перебора, якому вже у падінні вдалось проштовхнути сферу поміж ніг захисника і голкіпера. Як наслідок, Скорук набрав 12 очок і піднявся на друге місце, Діназ з 9 балами п'ятий.

Прикарпаття на останніх хвилинах врятувалось з Гірник-Спортом. Перший тайм минув без голів, а одразу по перерві господарі вийшли вперед: Сьомка прострілив з правого флангу, а Базаров замкнув у порожні ворота, відзначивши дебют у професіональному футболі. Лише наприкінці зустрічі івано-франківцям вдалось відігратись: Матушевський відгукнувся на навіс з кутового і головою переправив сферу у дальній кут. Нічия підняла Прикарпаття на четверту сходинку (10 очок), Гірник-Спорт останній (4 пункти).

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