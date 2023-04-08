Украина, Вторая лига, 11-й тур

Реал Фарма – Нива (Бузова) – 0:4

Голы: Сомов, 23, Тыменко, 60, Семенец, 66, Мисюра, 83

Нива В – Чайка – 3:3

Голы: Загорулько, 11 (п.), Борячук, 35, Швец, 53 – Литовченко, 34 (п.), 54, Махонин, 90+1

Звягель – ВАСТ – 2:0

Голы: Аверьянов, 37 (п.), Бамболя, 62

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Открывал второй круг соревнований во Второй лиге поединок между лидерами первенства – Реал Фармой и Нивой. Клуб из Киевской области вышел вперед в середине первого тайма: Вареник допустил грубую ошибку в центре поля, позволив Семенцу обокрасть его. Тот пасом вывел Сомова один на один и форвард легко пробросил киперу между ног.

После перерыва Тыменко точно замкнул подачу с углового, а через 6 минут Семенец с острого угла умудрился найти щель между кипером и стойкой, сделав счет разгромным. В конце встречи Мисюра после навеса с углового головой вбил последний гвоздь в гроб одесситов. Как следствие, Нива закрепилась на вершине турнирной таблицы с 30 очками, Реал с 20 пунктами второй.

Винницкая Нива одолела Чайку. Загорулько уже в начале матча с пенальти вывел хозяев вперед, однако в середине тайма Литовченко восстановил статус-кво, наказав соперника с отметки за грубый подкат. Не успели гости как следует отпраздновать, как пропустили во второй раз: Борячук со стандарта с линии штрафной закручивал в дальний угол. Голкипер в падении руками отбил, но мяч коварно закатился в ворота.

После перерыва винничане забили в третий раз, но уже через минуту соперник снова возродил интригу – Литовченко получил навес во вратарскую и перебросил сферу через кипера, который выбежал на перехват. Уже в добавленное время Чайка все-таки спаслась от поражения – после навеса с углового Махонин сумел добить сферу в сетку. Ничья принесла обеим командам по 19 очков – они делят 3-4 строчки.

В еще одном матче Звягель переиграл соседа по турнирной таблице – ВАСТ. Житомиряне забили два сухих гола в ворота соперника. В конце тайма Аверьянов вывел хозяев вперед с пенальти, после того как соперники завалили Бамболю в собственной штрафной. А в середине второй сорокапятиминутки отличился уже сам Юрий, замкнув прострел Фесенко с правого фланга. Победа подняла Звягель на 5 строчку (17 очков), ВАСТ – седьмой (11 пунктов).

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