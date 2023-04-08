Первая лига, 2 круг

Группа повышения в классе

Нива Тернополь – ЛНЗ – 1:2

Голы: Синегуб, 90 (аг.) – Ныч, 19, Лопыренок, 75

Эпицентр – Оболонь – 0:0

Карпаты – Кремень – 2:0

Голы: Бобко, 33, Тлумак, 45

Группа выбывания

Чернигов-ШВСМ – ФСК Мариуполь – 2:1

Голы: Сердюк, 25, 90+6 – Доброхотов, 86 (пен.)

Эпицентр и Оболонь более сильного не обнаружили. Чернигов-ШВСМ сумел вырвать победу над мариупольцами. Это на 90+6 минуте сделал Сердюк, оформивший дубль, когда казалось, что игра завершится вничью.

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Тернопольская Нива уступила ЛНЗ дома. Гости открыли счет благодаря точному удару Ныча головой, а удвоили преимущество после перерыва – после подачи с углового лучше сориентировался Лопыренок. Точку поставил Синегуб, который на последней минуте отличился спиной в собственных воротах.

Видео курьезного автогола:

Программу дня закрывала дуэль Карпат и Кременя на стадионе Украина. Превосходство и высокий прессинг удалось конвертировать в гол на 33 минуте. Голкипер под давлением Бобко ошибся и четко отдал в ноги Кожанову. Капитан "львов" отдал обратно Ивану, а тот результативно пробил по центру.

В конце первого тайма Юрий Тлумак удвоил преимущество – ему удался роскошный удар из-за пределов штрафной после паса Кожанова. Экс-игрок Динамо после перерыва мог еще и оформлять дубль, но за кипера сыграла стойка. Финальные 2:0 на табло.

Турнирная таблица Первой лиги