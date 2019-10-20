Первая лига: Рух победил Ингулец и приблизился к лидерам, Николай и МФК Металлург расписали ничью

Состоялись два заключительных матча 14 тура Первой лиги. Рух дома разобрался с Ингульцом, а Николаев не смог справиться с аутсайдером чемпионата МФК Металлург.

Первая лига, 14 тур

МФК Металлург – Николаев – 1:1

Голы: Сарапий, 77 – Бугай, 20

Рух – Ингулец – 1:0

Гол: Климчук, 90+1

Последняя команда лиги МФК Металлург принимал середняка Николаев. Гости вышли вперед в середине первого тайма, однако добить запорожцев не смогли. Расплата пришла ближе к окончанию поединка, когда Эдуард Сарапий сравнял счет и спас одно очко для МФК Металлург.

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Один из важнейших матчей тура состоялся во Львове, где местный Рух надеялся прервать серию Ингульца из пяти побед подряд. Команда Леонида Кучука справилась с задачей, хотя их триумф не назовешь простым. Судьбу трех пунктов решил гол Юрия Климчука, который принес Руху победу в добавленное арбитром время.

Львовяне обошли Ингулец в турнирной таблице и могут стать единоличными лидерами Первой лиги, если добудут три очка в матче, который есть в запасе.

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