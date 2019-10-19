Первая лига: Металлист 1925 одолел Оболонь-Бровар, Авангард уступил Минаю, Волынь снова победила

Состоялись очередные матчи 14-го тура Первой лиги Украины.
Первая лига, 14-й тур
Балканы – Кремень – 1:1
Голы: Златов, 90 (пен.) – Тарануха, 57
Горняк-Спорт – Волынь – 2:4
Голы: Лиховидко, 32, Збунь, 90+4 – Пономар, 11, Кожанов, 53 (пен.), 77, Мельничук, 90
Удаление: Белый, 53 (Г)
Минай – Авангард – 2:0
Голы: Маик, 59, Араужо, 79
ОПФК Черкащина – Прикарпаття – 0:0
Металіст 1925 – Оболонь-Бровар – 2:1
Голы: Ямпиль, 36, Доспелов, 62 – Ковбаса, 39
Первая лига: Черноморец в дебютном матче Маркевича уступил Агробизнесу
В центральном матче тура Металлист 1925 обыграл Оболонь-Бровар и обошел соперника в турнирной таблице. Теперь харьковчане на второй строчке.
Волынь в гостях перестреляла Горняк-Спорт. Минай продолжает подбираться к лидерам чемпионата, жертвой закарпатцев стал Авангард. Балканы и Кремень обменялись голами, а в матче ОПФК Черкащина – Прикарпатье не было забитых мячей.
Турнирная таблица Первой лиги