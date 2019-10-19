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Первая лига: Металлист 1925 одолел Оболонь-Бровар, Авангард уступил Минаю, Волынь снова победила

21:15 57 Читати українською
Первая лига: Металлист 1925 одолел Оболонь-Бровар, Авангард уступил Минаю, Волынь снова победила
Металлист 1925 поднялся на вторую строчку / Фото ФК Металлист 1925

Состоялись очередные матчи 14-го тура Первой лиги Украины.

Первая лига, 14-й тур

Балканы – Кремень – 1:1

Голы: Златов, 90 (пен.) – Тарануха, 57

Горняк-Спорт – Волынь – 2:4

Голы: Лиховидко, 32, Збунь, 90+4 – Пономар, 11, Кожанов, 53 (пен.), 77, Мельничук, 90

Удаление: Белый, 53 (Г)

Минай – Авангард – 2:0

Голы: Маик, 59, Араужо, 79

ОПФК Черкащина – Прикарпаття – 0:0

Металіст 1925 – Оболонь-Бровар – 2:1

Голы: Ямпиль, 36, Доспелов, 62 – Ковбаса, 39

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В центральном матче тура Металлист 1925 обыграл Оболонь-Бровар и обошел соперника в турнирной таблице. Теперь харьковчане на второй строчке.

Волынь в гостях перестреляла Горняк-Спорт. Минай продолжает подбираться к лидерам чемпионата, жертвой закарпатцев стал Авангард. Балканы и Кремень обменялись голами, а в матче ОПФК Черкащина – Прикарпатье не было забитых мячей.

Турнирная таблица Первой лиги

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