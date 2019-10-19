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Заседание КДК УАФ по делу Козловского перенесено – президенту Руха грозит пожизненная дисквалификация

12:00 17 Читати українською
Заседание КДК УАФ по делу Козловского перенесено – президенту Руха грозит пожизненная дисквалификация
Григорий Козловский / Фото из открытых источников

Приговор по делу президента Руха Григория Козловского, который раскритиковал работу главного арбитра кубкового матча против Мариуполя, отложили до лучших времен.

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, которое должно было состояться 18 октября, перенесли на неопределенное время, сообщили в эфире канала "Футбол 1".

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Напомним, президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский не подбирал слов при анализе работы рефери на матче Кубка Украины против Мариуполя (0:1), и может получить пожизненную дисквалификацию.

Клуб обратился в КДК УАФ с просьбой о переносе заседания по этому вопросу, поскольку фигурант дела, присутствие которого было обязательным, находится в командировке за пределами страны. Дата очередного заседания будет объявлена позже.

К слову, уже завтра, 20 октября, в 16:30 на стадионе Скиф Рух сыграет очередной матч Первой лиги против Ингульца. Львовская команда с 24-ю пунктами занимает пятую строчку, Ингулец с 27 очками – второй.

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