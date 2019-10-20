Перша ліга: Рух переміг Інгулець і наблизився до лідерів, Миколаїв і МФК Металург розписали нічию

Відбулися два заключні матчі 14 туру Першої ліги. Рух вдома розібрався з Інгульцем, а Миколаїв не зміг впоратися з аутсайдером чемпіонату МФК Металург.

Перша ліга, 14 тур

МФК Металург – Миколаїв – 1:1

Голи: Сарапій, 77 – Бугай, 20

Рух – Інгулець – 1:0

Гол: Климчук, 90+1

Остання команда ліги МФК Металург приймав середняка Миколаїв. Гості вийшли вперед в середині першого тайму, однак добити запоріжців не змогли. Розплата прийшла ближче до закінчення поєдинку, коли Едуард Сарапій зрівняв рахунок і врятував одне очко для МФК Металург.

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Один з найважливіших матчів туру відбувся у Львові, де місцевий Рух сподівався перервати серію Інгульця з п'яти перемог поспіль. Команда Леоніда Кучука впоралася із завданням, хоча їхній тріумф не назвеш простим. Долю трьох пунктів вирішив гол Юрія Климчука, який приніс Руху перемогу в доданий арбітром час.

Львів'яни обійшли Інгулець у турнірній таблиці і можуть стати одноосібними лідерами Першої ліги, якщо здобудуть три очки у матчі, який є в запасі.

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