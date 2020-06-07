Первая лига: решение о доигрывании сезона будет отложено, – СМИ

Судьба сезона 2019/20 в Первой лиге продолжает оставаться неопределенной. Вероятно, понадобится проведение еще одного заседания клубов.

Напомним, ранее клубы Второй лиги проголосовали за досрочное завершение сезона 2019/20. Аналогичным путем сначала пошла и Первая лига, которая решила не продолжать соревнования в классическом формате. Похже на заседании Совета лиг ПФЛ клубы второго по рангу дивизиона решили все же доиграть чемпионат.

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Окончательное решение о судьбе соревнований должен объявить Исполком УАФ, заседание которого пройдет сегодня, 7 июня, во Львове. Впрочем, похоже, что объявление вердикта откладывается. Вероятно, Исполкому будет предложено собраться еще раз и провести совместный Совет Первой и Второй лиг. Об этом сообщили в эфире программы Футбол News.

Заметим, что первые три позиции турнирной таблицы занимали Рух, Волынь и Минай.

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