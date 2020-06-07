Перша ліга: рішення щодо догравання сезону буде відкладене, – ЗМІ

Доля сезону 2019/20 у Першій лізі продовжує залишатися невизначеною. Ймовірно, знадобиться проведення ще одного засідання клубів.

Нагадаємо, раніше клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення сезону 2019/20. Аналогічним шляхом спочатку пішла і Перша ліга, яка вирішила не продовжувати змагання у класичному форматі. Згодом на засіданні Ради ліг ПФЛ клуби другого за рангом дивізіону вирішили все ж дограти чемпіонат.

Клуби Першої ліги вирішили дограти сезон – попереднє рішення скасували, до регламенту внесли правки

Остаточне рішення щодо долі змагань має оголосити Виконком УАФ, засідання якого пройде сьогодні, 7 червня, у Львові. Втім, схоже, що оголошення вердикту відкладається. Імовірно, Виконкому буде запропоновано зібратися ще раз і провести спільну Раду Першої та Другої ліг. Про це повідомили в ефірі програми Футбол News.

Зауважимо, що перші три позиції турнірної таблиці посідали Рух, Волинь та Минай.

Виклик зірці Динамо: 21-річний форвард забив 3 нереальні голи з центра поля – відео шедеврів підірвали мережу