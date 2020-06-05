Вызов звезде Динамо: 21-летний форвард забил 3 нереальных гола с центра поля – видео шедевров взорвало сеть

Форвард молодежной сборной Черногории Балша Секулич забивает не очень часто, но ярко. Игрок Подгорицы снова потряс все Балканы.

В своей недолгой карьере 21-летний нападающий успел наколотить каких-то 9 мячей и выиграть чемпионат Черногории. Однако знаменитым он стал из-за своей убийственной способности забивать нереальные голы метров с 50. Похожим образом не гнушается часто пробивать звездный запасной киевского Динамо Карлос Де Пена, который пытался даже Шахтеру забить с центра поля, а еще раньше таким шедевром радовал болельщиков легенда Металлиста Шавьер.

Секулич решил, что он ничем не хуже, и поставил эти удары на конвейер. После более чем 80-дневной паузы возобновился чемпионат Черногории. И если первый матч после перерыва Подгорица не смогла выиграть (0:0), то в следующем привезла с выезда разгромную победу над Рударом (3:0)

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Интересно, что Секулич вышел только на 88-й минуте, а положил свой мяч на 90-й. Подгорица прервала 8-матчевую серию без побед. Эдакий ответ Де Пене, которого часто выпускают после перерыва. Кстати, последний раз команда Балши брала 3 очка также в матче, в котором отличился 21-летний джокер.

Секулич начал свою карьеру 4 сезона назад, когда ему исполнилось 18 лет. Первый гол с центра поля черногорец забил за Будучность в ворота Искры в 2017-м, а матч завершился победой его команды 3:0. Форвард также вышел на замену на последние минуты. В составе Будучности стал чемпионом Черногории и мог сыграть против Зари в Лиге Европы 2019/20, если бы не сменил клуб в поисках большей игровой практики. Сейчас с командой, которая впервые вышла в элитную Первую лигу, отчаянно пытается пробиться в ЛЕ и должен сыграть в полуфинале местного Кубка.

Балшf повторил свое произведение, уже выступая за Подгорицу в поединке против Сутьески в ноябре 2019-го (2:2). Сейчас на его счету ровно треть от общего количества голов в чемпионатах забиты с центра поля. В текущем сезоне таких попаданий уже 2, а в общем после своего прихода положил 4 – карьерный рекорд за игровой год.

"В футбол играют головой. Вы можете использовать физическую силу сколько угодно, но есть нечто, что называется футбольным интеллектом. И это будет оставаться более важным", – сказал Лука Модрич за несколько месяцев до того, как получил Золотой мяч. Секулич признавался, что его секрет прост. В своих первых голах с безумного расстоянии просто замечал, что вратарь покинул свою рамку на 16 метров, и вовремя принимал решения.

Третий же супергол перспективный черногорец практически предсказал еще до выхода на поле. "Я просто сказал своим партнерам на скамейке запасных, что должен попробовать один удар, если получу возможность. Рудар владел инициативой во втором тайме, их вратарь стоял далеко, когда они атаковали. Мы перехватили мяч, я получил его и попытался".