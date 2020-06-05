Клубы Первой лиги решили доиграть сезон – предыдущее решение отменили, в регламент внесли правки

Представители клубов Первой лиги проголосовали за завершение сезона согласно регламенту.

Сразу 6 клубов (Ингулец, Металлист 1925, Агробизнес, Оболонь-Бровар, ОПФК Черкащина, МФК Металлург) и президент ПФЛ проголосовали за возобновление розыгрыша Первой лиги, сообщает FootBoom.

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Против такой идеи выступили Кремень, Прикарпатье, Николаев и Черноморец. Стоит отметить, что на заседание не пришли представители 6-ти команд – Минай, Волынь, Рух, Авангард, Балканы и Горняк-Спорт.

Клубы также проголосовали за изменения в регламент. Теперь после 2 неявок на матчи команда не участвует в соревнованиях, но остается в составе ПФЛ. В случае неявки такой команде зачтется техническое поражение 0:3.

Напомним, ранее клубы Первой лиги большинством голосов решили завершить сезон 2019/20 в его традиционном формате. Это вызвало серьезный резонанс – в частности, о своем недовольстве открыто заявлял Ингулец, который занимает 4 место в таблице.

Окончательное решение о судьбе турнира должен принять исполком УАФ. По предварительным прогнозам, розыгрыш Первой лиги может возобновиться 23 июня.

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