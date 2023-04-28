Поединок 4-го тура Первой лиги в группе на выбывание завершился победой Прикарпатья над Черниговом-ШВСМ. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 4-й тур, группа на вылет

Прикарпатье – Чернигов-ШВСМ – 2:0

Голы: Барчук, 18, Цюцюра, 32

Удаление: Шумило, 57 (Чернигов-ШВСМ)

Прикарпатье и Чернигов-ШВСМ подходили к поединку в роли лидеров группы на вылет – черниговцы возглавляли турнирную таблицу. Прикарпатье повело в счете на 18 минуте – Барчук замкнул навес с правого фланга.

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В похожем стиле был забит и второй мяч. Теперь после подачи с углового Цюцюра классно подрезал мяч в дальний угол. Во втором тайме Чернигов-ШВСМ еще и остался в меньшинстве из-за удаления Шумило, поэтому Прикарпатье довело игру до победы.

Таким образом, у обеих команд по 17 очков, но Прикарпатье возглавляет турнирную таблицу, имея преимущество не только в очных встречах, но и по разнице голов.

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