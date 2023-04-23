В воскресенье очередной тур Первой лиги завершали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 3-й тур

Чемпионская группа

Полесье – Оболонь – 0:1

Гол: Ермоленко, 28

Группа вылета

Скорук – ФСК Мариуполь – 1:0

Гол: Плахтир, 42

Горняк-Спорт – Буковина – 1:0

Гол: Даценко, 50

Удаление: Сокрока, 85 (Горняк-Спорт, красная карточка)

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Полесье неожиданно уступило Оболони. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине первого тайма. После навеса с углового на дальнюю штангу мяч перелетел через голкипера и попал к Лукьянчуку. Тот головой сбросил в центр почти на линию вратарской, где самым расторопным оказался Ермоленко. Победа позволила Оболони возглавить турнирную таблицу Чемпионской группы и набрать 21 очко, Полесье с 19-ю пунктами осталось вторым.

Продолжает падение ФСК Мариуполь. Азовцы потерпели уже третье поражение подряд. На этот раз их обидчиками стал Скорук, который усилиями Плахтыря забил единственный гол в конце первого тайма. Представители Днепропетровской области набрали 16 очков и идут вторыми, Мариуполь с 5 пунктами последний.

Неожиданное поражение потерпела и Буковина. Худшая команда лиги – Горняк-Спорт – благодаря единственному голу, забитому после перерыва, наконец-то смогла покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Группы выбывания. Не помогло черновчанам и численное большинство на последние 5 минут, когда за фол был удален Сорока. Буковина с 14-ю пунктами осталась четвертой.

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