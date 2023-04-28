Один из ведущих игроков полтавчанин Василий Кравец уже летом имеет шансы вернуться в родной клуб.

25-летний левый защитник снова может стать игроком львовян. У футболиста есть соответствующее желание, утверждает журналист Дмитрий Венков.

Лидер Ворсклы может перейти к претенденту на ЛЧ из УПЛ – полтавчане вернули его из-за границы

Более того, Василий якобы уже договорился с руководством Ворсклы относительно такого перехода на полноценной основе, если Карпаты сумеют выйти в УПЛ. "Львы" сейчас идут четвертыми в турнирной таблице Первой лиги.

Интересно и то, что у Кравца были шансы перебраться в Карпаты еще летом, но тогда он решил, что переход во второй по силе дивизион Украины – не лучший шаг в карьере.

В конце концов, воспитанника львовян у Леганеса приобрела Ворскла за 500 тысяч евро. Василий Кравец сразу стал одним из лидеров полтавчан, наиграв 17 поединков (3 гола и столько же результативных передач).

Ворскла в безумном матче с 4 пенальти выстояла с Металлистом – Сефери обошел Буяльского, антисерия харьковчан продолжается