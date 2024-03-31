Первая лига, 2-й этап, 2-й тур: Первая лига 2-й этап

Группа выбывания

Металлист – МФК Металлург – 4:1

Голы: Исаенко, 12, Дегтярь, 61, Рязанцев, 63, Луцив, 90+1 (п.) – Костюченко, 22

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Металлист после ничьей с Кремнем в первом туре оторвался на кризисном МФК Металлург. Харьковчане вышли вперед уже в начале матча: после вбрасывания из-за боковой линии защитник ошибся, пропустив сферу между ног, Исаенко вышел один на один и открыл счет.

В середине тайма гости отыгрались благодаря стандарту: после заброса во вратарскую Костюченко был первым на мяче и легко замкнул мимо голкипера. Луцив почти сразу мог снова выводить "желто-синих" вперед, но чудом не попал в ворота с близкого расстояния, запустив мяч над перекладиной. Металлист имел несколько возможностей, чтобы уйти на перерыв победителем, однако ограничился одним голом.

После отдыха харьковчане в течение двух минут забили еще дважды: сначала лакомый кусочек для многих команд Европы, капитан юношеской сборной Украины и самый молодой дебютант УПЛ Кирилл Дигтяр точно замкнул навес на дальнюю штангу, а затем Рязанцева длинным пасом со своей половины поля вывели на свидание с голкипером и Евгений не промахнулся. Уже в добавленное время Луцив с пенальти добил соперника.

Победа принесла Металлисту 18 очков и позволила покинуть зону вылета Группы выживания, МФК Металлист с 25-ю баллами остался вторым.

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