Первая лига 2023/24, 2-й тур. Чемпионская группа.

ФСК Мариуполь – Прикарпатье – 1:1

Голы: Зубков, 10 – Швец, 16

Карпаты – Виктория – 1:0

Гол: Костенко, 6

Левый берег – Агробизнес – 3:0

Голы: Войцеховский, 3, Астахов, 17, Мысык, 65

Группа на выбывание

Подолье – Кремень – 3:1

Голы: Савчук, 27, Боженар, 56, Кулиш, 63 – Глоба, 9

ФСК Мариуполь разошелся миром с Прикарпатьем. Оба гола были забиты еще в первом тайме – Зубков открыл счет на 10-й минуте, а Швец на 16-й сделал его ничейным.

Новичок Карпат вылетел до конца сезона и не поедет на Олимпиаду – он не сыграл ни одной секунды после перехода из Шахтера

Карпаты минимально победили Викторию. Костенко уже на 6-й минуте забил, как оказалось, победный гол – Ян получил мяч на чужой половине после вбрасывания аута, немного протянул мяч и пробил в нижний угол. Еще в одной игре чемпионской группы Левый берег разбил Агробизнес – Войцеховский, Астахов и Мысык оформили легкую победу.

А в группе на выбывание "Подолье не испытало проблем во встрече с Кремнем. Глоба вывел гостей вперед уже на 9-й минуте, но Савчук, Боженар и Кулиш принесли победу команде из Хмельницкого.