У матчі 2-го туру 2-го етапу 2-го за силою дивізіону МФК Металург у гостях поступився Металісту (1:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга, 2-й етап, 2-й тур

Група вибування

Металіст – МФК Металург – 4:1

Голи: Ісаєнко, 12, Дігтяр, 61, Рязанцев, 63, Луців, 90+1 (п.) – Костюченко, 22

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Металіст після нічиєї з Кременем у першому турі відірвався на кризовому МФК Металург. Харків'яни вийшли вперед вже на початку матчу: після вкидання з-за бокової лінії захисник помилився, пропустивши сферу поміж ніг, Ісаєнко вийшов сам на сам і відкрив рахунок.

В середині тайму гості відігрались завдяки стандарту: після закидання у воротарський Костюченко був першим на м'ячі і легко замкнув повз голкіпера. Луців майже одразу міг знову виводити "жовто-синіх" вперед, але дивом не влучив у ворота з близької відстані, запустивши м'яч над поперечиною. Металіст мав декілька нагод, аби піти на перерву переможцем, однак обмежився одним голом.

Натомість після відпочинку харків'яни протягом двох хвилин забили ще двічі: спочатку ласий шматочок для багатьох команд Європи, капітан юнацької збірної України та наймолодший дебютант УПЛ Кирило Дігтяр влучно замкнув навіс на дальню стійку, а згодом Рязанцева довгим пасом зі своєї половини поля вивели на побачення з голкіпером і Євген не схибив. Вже у доданий час Луців з пенальті добив суперника.

Перемога принесла Металісту 18 очок і дозволила покинути зону вильоту Групи виживання, МФК Металіст з 25-ма балами залишився другим.

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