В субботу 2-й тур 2-го этапа второго по силе дивизиона продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 2-й этап, 2-й тур 2-й тур

Чемпионская группа

Полтава – Эпицентр – 0:0

Ингулец – Нива Бузова – 0:0

Группа выбывания

Хуст – Горняк-Спорт – 4:2

Голы: Чабан, 57, 90, Диянчук, 66, Борисенко, 69 – Черткоев, 17, Студенко, 52

Нива Т – Диназ – 1:4

Голы: Волохатый, 32 – Сейтхалилов, 19, Ткачук, 67, Мораренко, 72 (п.), 90+2

Буковина – Чернигов-ШВСМ – 4:0

Голы: Кривобороденко, 9 (аг.), Гончарук, 52, Андрейчук, 65, 80

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В Группе выбывания Хуст оформил феерический камбэк с Горняк-Спортом. Закарпатцы пропустили в середине первого тайма, а сразу после перерыва команда из Горишних Плавней увеличила свое преимущество. Хозяева решили, что с них достаточно и взялись за дело, забив в ответ сразу четыре гола (дублем отметился Чабан). Победа позволила Хусту покинуть зону вылета, потеснив туда Горняк-Спорт.

Тернопольская Нива на фоне слухов о возможном переезде во Львов сенсационно проиграла худшей команде Второй лиги – Диназу. Подопечные Александра Головко забили еще до середины первого тайма, но на перерыв ушли при ничейном счете. После отдыха Диназ добавил и отгрузил в ворота тернополян еще три мяча. Победа принесла Диназу 16 очков и подняла сразу на 4 ступеньки вверх.

Буковина на своем поле разбила Чернигов-ШВСМ на своем поле. Начало разгрому положил автогол Кривобороденко уже на 9-й минуте. По перерыве хозяева забили еще трижды и уверенно возглавили турнирную таблицу Группы выживания, опустив черниговцев на самое дно.

В матчах Чемпионской группы получилось менее интересно. Ингулец разошелся безголевой ничьей с Нивой Бузовой – команда из Петрово отстает от первых Карпат уже на 5 очков. Такой же результат в игре между Полтавой и Эпицентром.

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