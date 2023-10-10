"Скажу, что бюджет аматоров, Второй лиги – где-то одинаковый. Ну, процентов на 30 больше во Второй лиге, чем в аматорах.

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Сегодня Вторая лига – это те же аматоры. Аматоры даже могут обыграть команды из Второй лиги. Там лучше не задерживаться, потому что это колоссальная растрата денег. В профессионалы заходят президенты, владельцы клубов, достают кошелек – вот вам.

Чтобы вы понимали, у нас даже в Первой лиге в прошлом году зарплата была 8-12 тысяч гривен. И премиальные от 2 до 3 тысяч гривен. Это уже после начала войны. Когда мы зашли во Вторую лигу, у нас бюджет был 5-6 миллионов гривен, но курс доллара был 26 грн. Тогда было немного по-другому все", – сказал Ярошенко в интервью Брутальному футболу.

Напомним, до полномасштабного вторжения ФСК Мариуполь выступал под названием Яруд. Сейчас азовцы после 11-ти туров идут в турнирной таблице группы Б Первой лиги на шестой строчке, набрав 15 очков.

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