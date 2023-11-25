В субботу в 18-м туре второго по силе дивизиона состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 18-й тур

Диназ – МФК Металлург – 1:0

Гол: Кириченко, 15

Левый берег – Виктория – 5:0

Голы: Когут, 12, Спиваков, 20, 58, Якымив, 40, Синица, 84

Удаление: Сахно, 72 (Виктория, красная карточка)

ФСК Мариуполь – Кремень – 1:0

Гол: Харжевский, 7

Чернигов-ШВСМ – Полтава – 2:2

Голы: Койдан, 82, Романченко, 90+4 – Копытов, 19, Щербак, 47

Ингулец – Горняк-Спорт – 1:1

Голы: Кольцов, 83 (п.) – Гора, 21

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Диназ в матче последнего круга хлопнул дверью, одолев МФК Металлург. Худшей команде группы Б хватило одного гола, забитого на 5-й минуте. Третья победа в сезоне, однако, не позволила команде Александра Головко покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Запорожцы с 25-ю очками финишировали шестыми и остались в Группе выбывания, потеряв шанс побороться за выход в УПЛ.

Левый берег на своем поле уничтожил Викторию, отгрузив в ее ворота 5 сухих голов. Это позволило киевлянам подняться на чистую вторую строчку. Представитель Сум, несмотря на поражение, остался в топ-5 и продолжит борьбу в Группе повышения в классе.

ФСК Мариуполь воспользовался поражением Виктории и финишировал в группе Б третьим - азовцы минимально одолели Кремень, набрав 31 очко.

Чернигов-ШВСМ оформил сумасшедший камбэк с Полтавой. Гости забили еще до перерыва, а после отдыха закрепили свое преимущество. Однако подопечные Валерия Черного не опустили руки: в конце матча Койдан сократил отставание, а уже в добавленное время Романченко сделал счет равным. Ничья позволила Чернигову остаться предпоследним, а полтавчане будут бороться в Группе повышения в классе.

В еще одном матче Ингулец дома едва спас ничью с Горняк-Спортом. Подопечные Владислава Лупашко пропустили в середине тайма и восстановили статус-кво лишь в конце встречи благодаря пенальти. Это, однако, не помешало Ингульцу занять в группе Б первую строчку, набрав 42 очка. Горняк-Спорт остался седьмым.

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