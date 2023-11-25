У суботу у 18-му турі другого за силою дивізіону відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 18-й тур

Діназ – МФК Металург – 1:0

Гол: Кириченко, 15

Лівий берег – Вікторія – 5:0

Голи: Когут, 12, Співаков, 20, 58, Якимів, 40, Синиця, 84

Вилучення: Сахно, 72 (Вікторія, червона картка)

ФСК Маріуполь – Кремінь – 1:0

Гол: Харжевський, 7

Чернігів-ШВСМ – Полтава – 2:2

Голи: Койдан, 82, Романченко, 90+4 – Копитов, 19, Щербак, 47

Інгулець – Гірник-Спорт – 1:1

Голи: Кольцов, 83 (п.) – Гора, 21

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Діназ в матчі останнього кола гримнув дверима, здолавши МФК Металург. Найгіршій команді групи Б вистачило одного гола, забитого на 5-й хвилині. Третя перемога в сезоні, однак, не дозволила команді Олександра Головка покинути останню сходинку турнірної таблиці. Запоріжці з 25-ма очками фінішували шостими і залишились у Групі вибування, втративши шанс поборотись за вихід в УПЛ.

Лівий берег на своєму полі знищив Вікторію, відвантаживши у її ворота 5 сухих голів. Це дозволило киянам піднятись на чисту другу сходинку. Представник Сум, попри поразку, залишився у топ-5 і продовжить боротьбу у Групі підвищення у класі.

ФСК Маріуполь скористався поразкою Вікторії і фінішував у групі Б третім – азовці мінімально здолали Кремінь, набравши 31 очко.

Чернігів-ШВСМ оформив божевільний камбек з Полтавою. Гості забили ще до перерви, а після відпочинку закріпили свою перевагу. Однак підопічні Валерія Чорного не опустили руки: наприкінці матчу Койдан скоротив відставання, а вже у доданий час Романченко зробив рахунок рівним. Нічия дозволила Чернігову залишитись передостаннім, а полтавці боротимуться у Групі підвищення у класі.

У ще одному матчі Інгулець вдома ледь врятував нічию з Гірник-Спортом. Підопічні Владислава Лупашка пропустили в середині тайму і відновили статус-кво лише наприкінці зустрічі завдяки пенальті. Це, однак, не завадило Інгульцю посісти у групі Б першу сходинку, набравши 42 очка. Гірник-Спорт залишився сьомим.

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