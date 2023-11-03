В пятницу 15-й тур второго по силе дивизиона открывали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 15-й тур

Группа А

Агробизнес – Нива Т – 2:1

Голы: Свистун, 39, Бариляк, 90 – Вольский 87

Группа Б

Кремень – Чернигов-ШВСМ – 2:1

Голы: Киреев, 61, Азизов, 71 (п.) – Ментей, 38

Удаление: Романченко, 70 (Чернигов, вторая желтая карточка)

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Агробизнес в дуэли с тернопольской Нивой продлил свою беспроигрышную серию до семи поединков. Ровная игра в первом тайме завершилась голом незадолго до перерыва: защитники проспали спурт Свистуна, который ворвался в штрафную и замкнул великолепный прострел Кузьмина. Гости отыгрались за три минуты до завершения матча: героем эпизода стал Вольский, который опередил двух защитников, обыграл голкипера и закатил в пустые ворота.

К чести футболистов Волочиска – они не опустили руки и сумели выцарапать победу: на 90-й минуте Механив ошибся на выходе, пытаясь перехватить навес во вратарскую, и Бариляк легко замкнул на дальней штанге. Как следствие, Агробизнес набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку, Нива Т с 16 пунктами седьмая.

В группе Б Кремень одолел Чернигов-ШВСМ. Худшая команда турнирной таблицы вышла вперед первой незадолго до перерыва: Ментей под давлением защитника умудрился пробить метров с 25-ти и закрутил в левую девятку. Кипер Кремня в прыжке пытался дотянуться до мяча, но испортить такой шедевр ему не удалось.

В середине второго тайма хозяева отыгрались: голкипер черниговцев не лучшим образом сыграл кулаком на выходе после розыгрыша углового и Киреев забросил ему сферу "за шиворот". Через 10 минут Кремень вышел вперед: Романченко завалил в собственной штрафной Трофимюка и оставил свою команду в меньшинстве, заработав второй горчичник. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Азизов. Победа принесла Кремню 14 очков и подняла на седьмую строчку, Чернигов-ШВСМ с 9-ю пунктами последний.

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